Apple TV+, un anno dopo: bilancio provvisorio della piattaforma di streaming (Di domenica 1 novembre 2020) A un anno di distanza dal debutto, qualche considerazione sui pregi e difetti della piattaforma Apple TV+, uno dei nomi di punta nella cosiddetta guerra dello streaming. 1 novembre 2019: in quel giorno c'è stato il lancio ufficiale di Apple TV+, la piattaforma streaming il cui annuncio risaliva a pochi mesi prima, durante un evento speciale della società creata da Steve Jobs che si era tenuto il 25 marzo (ma già dal 2015 si parlava di un servizio apposito targato Apple, per rivaleggiare con i vari Netflix, Amazon Prime Video e compagnia bella). Un lancio non privo di contenuti, poiché il primo giorno erano disponibili otto serie televisive e un lungometraggio documentario, e nuovi titoli sono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) A undi distanza dal debutto, qualche considerazione sui pregi e difettiTV+, uno dei nomi di punta nella cosiddetta guerra dello. 1 novembre 2019: in quel giorno c'è stato il lancio ufficiale diTV+, lail cui annuncio risaliva a pochi mesi prima, durante un evento specialesocietà creata da Steve Jobs che si era tenuto il 25 marzo (ma già dal 2015 si parlava di un servizio apposito targato, per rivaleggiare con i vari Netflix, Amazon Prime Video e compagnia bella). Un lancio non privo di contenuti, poiché il primo giorno erano disponibili otto serie televisive e un lungometraggio documentario, e nuovi titoli sono ...

Panna975 : [Chiedo ai nerd] Ho lavato il telecomando dell’apple tv (Non ridete, dai). C’è un altro modo per governare quell’a… - marcosciccutell : RT @iPhone_Italia: Apple TV+: due nuovi video su On the Rocks e Boys State - orromsock : RT @iPhone_Italia: Apple TV+: due nuovi video su On the Rocks e Boys State - charles_albuqq : @thiaugo Da Apple TV ?? - sheenasullivan : Essential - Superstore -

Ultime Notizie dalla rete : Apple TV+ Uscite StarzPlay e Apple Tv+ novembre 2020: No Man’s Land e i documentari Becoming You e Seduced Dituttounpop Recensione iPhone 12 Pro: Apple prudente ed efficace

La nostra recensione completa di iPhone 12 Pro. Ecco tutte le cose da sapere prima di acquistarlo, pregi e difetti.

NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Diretta Napoli Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:00 di oggi domenica 1° novembre 2020 il Napoli di Gennao Gattuso ospita il ...

La nostra recensione completa di iPhone 12 Pro. Ecco tutte le cose da sapere prima di acquistarlo, pregi e difetti.Dove vedere Diretta Napoli Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:00 di oggi domenica 1° novembre 2020 il Napoli di Gennao Gattuso ospita il ...