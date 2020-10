“Somewhere Over The Rainbow Bar and Grill” la canzone di David Lee Roth dedicata a Eddie Van Halen (Di sabato 31 ottobre 2020) David Lee Roth ha dedicato un nuovo brano inedito, Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill, alla memoria del defunto chitarrista Eddie Van Halen. È una traccia acustica vivace e vivace, un’ode all’innocenza dei giorni più giovani, con testi che fanno riferimento ai primi giorni della band che lottava per ottenere un contratto discografico. Di cosa parla? Stiamo parlando di David Lee Roth. Ci si aspetterebbe qualche ammiccamento e qualche aneddoto ironico. Il titolo e il ritornello della canzone legano abilmente insieme il leggendario Rainbow Bar and Grill, il ritrovo preferito dei musicisti sulla Sunset Strip di Los Angeles, con cenni diretti al classico Over The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020)Leeha dedicato un nuovo brano inedito, SomewhereTheBar And Grill, alla memoria del defunto chitarristaVan. È una traccia acustica vivace e vivace, un’ode all’innocenza dei giorni più giovani, con testi che fanno riferimento ai primi giorni della band che lottava per ottenere un contratto discografico. Di cosa parla? Stiamo parlando diLee. Ci si aspetterebbe qualche ammiccamento e qualche aneddoto ironico. Il titolo e il ritornello dellalegano abilmente insieme il leggendarioBar and Grill, il ritrovo preferito dei musicisti sulla Sunset Strip di Los Angeles, con cenni diretti al classicoThe ...

