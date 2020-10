Salvini e Meloni: pronti a collaborare ma basta prese in giro (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Noi siamo pronti a collaborare ma il governo deve smetterla di prenderci in giro. E' quanto scandiscono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "La prima proposta di collaborazione è del marzo scorso. Abbiamo detto: coinvolgeteci, consultateci prima di decidere. Mai sentito nessuno”, sostiene il segretario leghista, intervistato dal 'Corriere della sera'. “L'unica volta che ci hanno convocato a Palazzo Chigi è stato ad aprile per parlare di cassa integrazione. Proponemmo di adottare un modello unico (oggi ci sono 25 modalità diverse). Stiamo ancora aspettando la risposta. E' da febbraio che dico che siamo pronti a dare il nostro apporto. Può essere pure un incontro settimanale, anche riservato. Ma penso che abbia ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Noi siamoma il governo deve smetterla di prenderci in. E' quanto scandiscono Matteoe Giorgia. "La prima proposta di collaborazione è del marzo scorso. Abbiamo detto: coinvolgeteci, consultateci prima di decidere. Mai sentito nessuno”, sostiene il segretario leghista, intervistato dal 'Corriere della sera'. “L'unica volta che ci hanno convocato a Palazzo Chigi è stato ad aprile per parlare di cassa integrazione. Proponemmo di adottare un modello unico (oggi ci sono 25 modalità diverse). Stiamo ancora aspettando la risposta. E' da febbraio che dico che siamoa dare il nostro apporto. Può essere pure un incontro settimanale, anche riservato. Ma penso che abbia ...

Il segretario leghista dà la disponibilità a cooperare con il governo. Ma poi attacca: 'Quelli non sono all'altezza'. La leader di Fratelli d'Italia chiede il voto nel 2021 ...

Salvini: «Sul Covid governo sordo, cerca solo alibi: ci prendono in giro. Nelle piazze c’è malessere»

Matteo Salvini, siete davvero pronti a collaborare con il governo ... Stiamo ancora aspettando la risposta». Giorgia Meloni ha detto: accordo a tempo, poi si va alle elezioni. È d’accordo? «È da ...

