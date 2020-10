Sacerdote ferito a colpi di pistola a Lione, in fuga l'aggressore (Di sabato 31 ottobre 2020) Secondo quanto riferito dalla polizia francese, un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L'aggressore sarebbe per il momento in fuga. L'episodio è avvenuto nel settimo ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Secondo quanto ridalla polizia francese, un prete ortodosso è statodi arma da fuoco a. L'sarebbe per il momento in. L'episodio è avvenuto nel settimo ...

SonnoRagione : RT @GeopoliticalCen: Morto il sacerdote Greco Ortodosso ferito davanti la sua chiesa a Lione. - LadyStark33 : RT @GeopoliticalCen: Morto il sacerdote Greco Ortodosso ferito davanti la sua chiesa a Lione. - yellowbeppe : RT @AlessandroCere7: ?? Un uomo armato è in fuga a #Lyon dopo aver sparato a un prete nella Chiesa greco-ortodossa nel 7 ° distretto . Il sa… - XinhuaItalia : #BREAKING: sacerdote ortodosso ferito in sparatoria a Lione, Francia; fuggito il tiratore - vicevongola : RT @AlessandroCere7: ?? Un uomo armato è in fuga a #Lyon dopo aver sparato a un prete nella Chiesa greco-ortodossa nel 7 ° distretto . Il sa… -