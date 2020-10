Real Madrid, tegola Vazquez: è in dubbio per l’Inter (Di sabato 31 ottobre 2020) Pessime notizie per il Real Madrid in vista del match di Champions League contro l’Inter: infortunio per Vazquez Pessime notizie per il Real Madrid in vista del match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Lucas Vazquez ha rimediato un sovraccarico alla gamba destra ed è in forte dubbio per i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Pessime notizie per ilin vista del match di Champions League contro l’Inter: infortunio perPessime notizie per ilin vista del match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Lucasha rimediato un sovraccarico alla gamba destra ed è in forteper i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ??? 19 anni fa l'esordio di De Rossi... ...e un anno dopo, sempre in Champions League, la vittoria in casa del Real… - FcInterNewsit : Sky - Skriniar finalmente negativo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone: ora l'idoneità, obiettivo Real Madrid-Inter - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - MomentiCalcio : #Real Madrid, #Vazquez in dubbio per l'#Inter - sumara23 : Hahahahaha la culpa es del Real Madrid ?????? -