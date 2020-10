Nuovo Dpcm: in arrivo stop a spostamenti e negozi (Di sabato 31 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Resistere una settimana per provare a scongiurare il lockdown totale con chiusure mirate di città, intere aree metropolitane, attività. È questa la linea del governo imposta dal premier Giuseppe Conte per fermare i contagi da Covid 19. Nelle riunioni lo ha ripetuto più volte: «Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre, adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni». E dunque il Nuovo Dpcm arriverà entro l’8 novembre, a meno che prima non ci sia un’impennata della curva epidemiologica. In questi 7 giorni saranno comunque presi provvedimenti proprio sulla base dei numeri dei nuovi positivi e soprattutto della tenuta delle strutture sanitarie. (Continua..) Come riporta Ilcorriere.it, le terapie ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Resistere una settimana per provare a scongiurare il lockdown totale con chiusure mirate di città, intere aree metropolitane, attività. È questa la linea del governo imposta dal premier Giuseppe Conte per fermare i contagi da Covid 19. Nelle riunioni lo ha ripetuto più volte: «Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre, adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni». E dunque ilarriverà entro l’8 novembre, a meno che prima non ci sia un’impennata della curva epidemiologica. In questi 7 giorni saranno comunque presi provvedimenti proprio sulla base dei numeri dei nuovi positivi e soprattutto della tenuta delle strutture sanitarie. (Continua..) Come riporta Ilcorriere.it, le terapie ...

welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - LiberalMR72UE : RT @AlessandroPonz4: Domanda: l'urgenza è dovuta ai numeri o è dovuta al fatto che sia sabato, per permettere a Giuseppi di parlare domani… - Bobbio65M : RT @francescatotolo: #MascherineTricolori in diretta da #Roma: NO ad un nuovo #Dpcm ?? -