Mihajlovic | ' Soddisfatto di tutto Il Var? Non ho capito come co lo usano'

Mihajlovic: 'Soddisfatto di tutto. Il Var? Non ho capito come c...o lo usano' (Di domenica 1 novembre 2020) Sinisa Mihajlovic è contento della prestazione del suo Bologna che questa volta si è abbinata anche ai 3 punti: "Sono Soddisfatto di tutto, abbiamo ripetuto le prestazioni delle scorse partite in cui ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) Sinisaè contento della prestazione del suo Bologna che questa volta si è abbinata anche ai 3 punti: "Sonodi, abbiamo ripetuto le prestazioni delle scorse partite in cui ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #BolognaCagliari, #Mihajlovic: 'Soddisfatto di tutto. Il #Var? Non ho capito come c...o lo usano' - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Soddisfatto di tutto. Il Var? Non ho capito come c...o lo usano': Mihajlovic: 'Soddisfatto di tutto. I… - Gazzetta_it : #BolognaCagliari, #Mihajlovic: 'Soddisfatto di tutto. Il #Var? Non ho capito come c...o lo usano' - bologna_sport : Le dichiarazioni di Mihajlovic nel post partita: “Sono soddisfatto di tutto. Abbiamo vinto con merito” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Sono soddisfatto, siamo stati superiori, Barrow e Soriano hanno qualità' -