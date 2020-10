La "profezia" sul lockdown: "Cosa accadrà mercoledì" (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Andrea Crisanti pronostica gli scenari prossimi del virus: "Se i dati peggiorano, il lockdown sarà inevitabile" "Se entro mercoledì vedremo dati differenti, sarà finita". Non usa mezzi termini, e ci va giù pesante, il virologo Andrea Crisanti riguardo agli scenari futuri della pandemia che, ormai, appare in stadio avanzatissimo in numerose città italiane. "Abbiamo aspettato troppo tempo – dice il direttore di Microbiologia dell’Università di Padova al Messaggero al giornale Open – Il lockdown nelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso''. lockdown sì o lockdown no? Un dubbio amletico attorno al quale si scervellano decine di esperti: dai virologi di fama ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Andrea Crisanti pronostica gli scenari prossimi del virus: "Se i dati peggiorano, ilsarà inevitabile" "Se entro; vedremo dati differenti, sarà finita". Non usa mezzi termini, e ci va giù pesante, il virologo Andrea Crisanti riguardo agli scenari futuri della pandemia che, ormai, appare in stadio avanzatissimo in numerose città italiane. "Abbiamo aspettato troppo tempo – dice il direttore di Microbiologia dell’Università di Padova al Messaggero al giornale Open – Ilnelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso''.sì ono? Un dubbio amletico attorno al quale si scervellano decine di esperti: dai virologi di fama ...

Ultime Notizie dalla rete : profezia sul La profezia da incubo sul Covid: "Quando finirà davvero tutto" ilGiornale.it La "profezia" sul lockdown: "Cosa accadrà mercoledì"

Il virologo Andrea Crisanti pronostica gli scenari prossimi del virus: "Se i dati peggiorano, il lockdown sarà inevitabile" ...

La profezia di Craxi sull’Europa

Craxi: via noi, il regime violento della finanza vi farà a pezzi! In questi tempi difficili si torna a parlare molto di Craxi. Quest’anno è ricorso il ventennale della sua morte e, oltre ai vari dibat ...

