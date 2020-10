Ipotesi lockdown a Milano, Sala: “Dopo incontro con Fontana e sindaci decideremo” (Di sabato 31 ottobre 2020) I dati sul contagio da Coronavirus a Milano non sembrano migliorare. E si rincorrono le voci su un possibile lockdown, pur con tutte le perplessità sulla chiusura di una metropoli come il capoluogo lombardo. Ipotesi lockdown a Milano Oggi il sindaco Beppe Sala, che finora aveva sempre escluso l’eventualità di un lockdown, ha però mostrato … L'articolo Ipotesi lockdown a Milano, Sala: “Dopo incontro con Fontana e sindaci decideremo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) I dati sul contagio da Coronavirus anon sembrano migliorare. E si rincorrono le voci su un possibile, pur con tutte le perplessità sulla chiusura di una metropoli come il capoluogo lombardo.Oggi il sindaco Beppe, che finora aveva sempre escluso l’eventualità di un, ha però mostrato … L'articolo: “Dopocondecideremo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

