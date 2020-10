Il commercio è in ginocchio: nel centro della Capitale incassi crollati del 90% (Di sabato 31 ottobre 2020) Se lo aspettavano, ma non così rapidamente. I commercianti romani lo temevano il contraccolpo causato dalla chiusura alle 18 degli esercizi di somministrazione. Non è infatti un segreto che se entra in sofferenza un comparto economico strategico come quello del food inevitabilmente si trascina dietro tutti gli altri. E così è stato e lo è stato da subito. Da lunedì a ieri, spiegano le associazioni di categoria che stanno monitorando il settore, il calo generalizzato degli acquisti nei negozi ha toccato l'80% con punte del 90% in centro. Significa che da una settimana all'altra molti negozianti non hanno praticamente lavorato. Scontrini irrisori per alcuni, come Nicola che ha un piccolo negozio di abbigliamento in via Boccea. Ce li mostra, alle 18 di ieri ne aveva quattro, valore totale 210 euro. “Cosa ci faccio secondo ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Se lo aspettavano, ma non così rapidamente. I commercianti romani lo temevano il contraccolpo causato dalla chiusura alle 18 degli esercizi di somministrazione. Non è infatti un segreto che se entra in sofferenza un comparto economico strategico come quello del food inevitabilmente si trascina dietro tutti gli altri. E così è stato e lo è stato da subito. Da lunedì a ieri, spiegano le associazioni di categoria che stanno monitorando il settore, il calo generalizzato degli acquisti nei negozi ha toccato l'80% con punte del 90% in. Significa che da una settimana all'altra molti negozianti non hanno praticamente lavorato. Scontrini irrisori per alcuni, come Nicola che ha un piccolo negozio di abbigliamento in via Boccea. Ce li mostra, alle 18 di ieri ne aveva quattro, valore totale 210 euro. “Cosa ci faccio secondo ...

