Halloween | Lil Nas X mascherato da Nicki Minaj

(Di sabato 31 ottobre 2020) Lil Nas X in Italia non è molto conosciuto, anche se l’anno scorso sua Old Town Road ha davvero spopolato, ma negli Stati Uniti d’America è un vero idolo: con il singolo appena citato (proposto in remix-country anche con Billy Ray Cyrus, padre di Miley) ha conquistato la vetta della classifica Billboard per 19 settimane consecutive, battendo il record che Mariah Carey deteneva con One Sweet Day. Gay dichiarato, Lil Nas X – intervistato dalla CBS – ha confessato che quando ha preso consapevolezza di essere omosessuale si è buttato sulla preghiera, sperando che fosse solo una fase momentanea della sua vita. Ovviamente così non è e con il passare del tempo ha saputo accettarsi e amarsi. Un anno dopo il suo boom commerciale eccolo felice nei panni di, per festeggiare questo strano ...