F1 | risultati e classifica prove libere GP Emilia-Romagna 2020 | Lewis Hamilton il più veloce | Leclerc 5° e Vettel 12°

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19. Un appuntamento particolare per via dell’organizzazione del weekend: un solo turno diin questa giornata (10.00-11.30), a precedere le qualifiche (14.00), poi domenica 1° novembre la gara (13.10). Ci si presenta in una situazione didecisamente delineata.e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette! Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Da questo punto di ...