Crotone Atalanta 1-2 LIVE: Simy accorcia le distanze (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Atalanta 1-2 MOVIOLA 41′ GOL Crotone – Azione confusa della squadra di Stroppa, pressione in area di rigore avversaria di Vulic che vince un rimpallo e serve Simy che a due passi da Sportiello non sbaglia. 38′ GOL DELL’Atalanta – Freuler recupera una palla nella trequarti del Crotone e la cede subito a Muriel che in un amen tira dal limite ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 41′ GOL– Azione confusa della squadra di Stroppa, pressione in area di rigore avversaria di Vulic che vince un rimpallo e serveche a due passi da Sportiello non sbaglia. 38′ GOL DELL’– Freuler recupera una palla nella trequarti dele la cede subito a Muriel che in un amen tira dal limite ...

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - IlPetrolier3 : La porta inviolata io mai eh, pure col Crotone l'Atalanta deve subire gol - zazoomblog : Live Crotone-Atalanta 1-2: doppietta Muriel accorcia Simy - #Crotone-Atalanta #1-2: doppietta - arvnold : Se ha segnato il Crotone contro l’Atalanta perché non dovrebbe farlo il Liverpool football club -