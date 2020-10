Coronavirus, lunedì nuovo Dpcm: chiusura per le zone più a rischio. Su lockdown generale si decide l’8 (Di sabato 31 ottobre 2020) Chiusure mirate delle aree più a rischio ovvero dove l'indice di trasmissione Rt ha superato l'1,5. E' questa la linea emersa nel vertice di questo pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza per fermare i contagi e provare a scongiurare un lockdown generale in tutta Italia. Una linea che prenderà corpo in un nuovo Dpcm che fonti di Palazzo Chigi riferiscono il presidente del Consiglio firmerà lunedì sera dopo aver informato il Parlamento. "Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre - va ripetendo Conte durante le riunioni di questi giorni sull'emergenza Coronavirus - adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni". Quindi su eventuali nuove misure restrittive nazionali si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020) Chiusure mirate delle aree più aovvero dove l'indice di trasmissione Rt ha superato l'1,5. E' questa la linea emersa nel vertice di questo pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza per fermare i contagi e provare a scongiurare unin tutta Italia. Una linea che prenderà corpo in unche fonti di Palazzo Chigi riferiscono il presidente del Consiglio firmerà lunedì sera dopo aver informato il Parlamento. "Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre - va ripetendo Conte durante le riunioni di questi giorni sull'emergenza- adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni". Quindi su eventuali nuove misure restrittive nazionali si ...

