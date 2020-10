Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi non ce la fa: “Sul palco in stampelle” (Di sabato 31 ottobre 2020) Brutte notizie in casa Ballando Con le Stelle, che dopo aver rinunciato a ben due ballerini fissi in studio a causa di una influenza (e non, come inizialmente temuto, per un caso di contagio da Covid) dovrà ancora una volta fare a meno della prestazione di Elisa Isoardi. La conduttrice da ormai due settimane combatte con una tendinite, rimediata durante le prove con il redivivo Raimondo Todaro e in grado di comprometterne in partenza le prestazioni nello show. Soltanto l’ennesimo problema per Milly Carlucci, che nel tempo è stata costretta a rinunciare a nomi come Samuel Peron e lo stesso Todaro, prima di vedere anche i propri concorrenti iniziare a soffrire gli sforzi dello show. Non si è ripresa Elisa Isoardi, che a Ballando con le ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 ottobre 2020) Brutte notizie in casaCon le, che dopo aver rinunciato a ben due ballerini fissi in studio a causa di una influenza (e non, come inizialmente temuto, per un caso di contagio da Covid) dovrà ancora una volta fare a meno della prestazione di. La conduttrice da ormai due settimane combatte con una tendinite, rimediata durante le prove con il redivivo Raimondo Todaro e in grado di comprometterne in partenza le prestazioni nello show. Soltanto l’ennesimo problema per Milly Carlucci, che nel tempo è stata costretta a rinunciare a nomi come Samuel Peron e lo stesso Todaro, prima di vedere anche i propri concorrenti iniziare a soffrire gli sforzi dello show. Non si è ripresa, che acon le ...

