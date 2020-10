Zaia in diretta oggi: “Si entra nella fase 3” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Preoccupante impennata di contagi da Coronavirus in Veneto, scontata, oramai, la riapertura degli ospedali Covid. oggi Zaia ha dato i numeri della pandemia. Sono oltre 2 milioni e 300mila i tamponi fatti da inizio pandemia. 54.256 positivi, oggi 26.547 attualmente positivi, nelle ultime 24h 3.012 nuovi infetti, in isolamento 17.597, ricoverati 877, terapia intensiva 122 (+20), totale dei decessi 2.388. Il 98% dei positivi a domicilio in Veneto è asintomatico. Questo spiega l’andamento del virus in questo momento: “il contagio cresce in modo esponenziale ma dobbiamo considerare l’alta quota di positivi che noi intercettiamo con i tamponi (a marzo trovavamo il doppio dei positivi rispetto ai tamponi fatti), e la maggioranza sono asintomatici, Andiamo a trovare il positivo che non ha sintomi o carica ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Preoccupante impennata di contagi da Coronavirus in Veneto, scontata, oramai, la riapertura degli ospedali Covid.ha dato i numeri della pandemia. Sono oltre 2 milioni e 300mila i tamponi fatti da inizio pandemia. 54.256 positivi,26.547 attualmente positivi, nelle ultime 24h 3.012 nuovi infetti, in isolamento 17.597, ricoverati 877, terapia intensiva 122 (+20), totale dei decessi 2.388. Il 98% dei positivi a domicilio in Veneto è asintomatico. Questo spiega l’andamento del virus in questo momento: “il contagio cresce in modo esponenziale ma dobbiamo considerare l’alta quota di positivi che noi intercettiamo con i tamponi (a marzo trovavamo il doppio dei positivi rispetto ai tamponi fatti), e la maggioranza sono asintomatici, Andiamo a trovare il positivo che non ha sintomi o carica ...

