VIDEO Roma-CSKA Sofia 0-0 | highlights e sintesi I giallorossi salgono a quota 4 punti

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il calcio ha visto proseguire l’Europa League 2020-2021: il secondo torneo continentale ieri, giovedì 29 ottobre, ha visto completarsi il programma della seconda giornata. Uno dei dodici match previsto alle ore 21.00 era quello tra laed i bulgari del: pareggio per 0-0.0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse