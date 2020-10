Udinese, Deulofeu: «Qui mi sento maturo. Potevo tornare al Milan» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gerard Deulofeu ha parlato del suo primo periodo con l’Udinese Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo primo periodo con la maglia bianconera. MATURITA – «Mi manca ancora un po’ di velocità e di intensità per tornare al mio livello. Ma ho segnato il primo gol, ora dobbiamo solo cambiare con i risultati in campionato. A me importa il presente. Per costruire il futuro. La discontinuità mi ha frenato. Non sono stato regolare. Ora c’è la maturità». Milan – «Non vedo l’ora di affrontarli, stanno facendo molto bene, anche con Ibrahimovic. Ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gerardha parlato del suo primo periodo con l’Gerard, esterno dell’, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo primo periodo con la maglia bianconera. MATURITA – «Mi manca ancora un po’ di velocità e di intensità peral mio livello. Ma ho segnato il primo gol, ora dobbiamo solo cambiare con i risultati in campionato. A me importa il presente. Per costruire il futuro. La discontinuità mi ha frenato. Non sono stato regolare. Ora c’è la maturità».– «Non vedo l’ora di affrontarli, stanno facendo molto bene, anche con Ibrahimovic. Ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo ...

