Tyson e Jones protestano contro riduzione dei minuti per round (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il match spettacolo, in programma il 28 novembre, tra l'ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson, 54 anni, e l'ex campione del mondo dei quattro round Roy Jones, 51 anni, si svolgerà in 8 round di 2 minuti ciascuno. Questa decisione è stata recentemente annunciata dagli organizzatori del match Roy Jones in un podcast di Joe Rogan. I due boxeur sono rimasti increduli da questa scelta che in un certo senso li vede sminuiti, cosa che renderebbe lo stesso match una farsa. Tyson e Jones respingono il fatto che il match sia legittimo La Commissione atletica dello Stato della California ha confermato il match, che si svolgerà in otto round. Entrambi i combattenti hanno respinto i commenti ...

Il match spettacolo, in programma il 28 novembre, tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson, 54 anni, e l’ex campione del mondo dei quattro round Roy Jones, 51 anni, si svolgerà in 8 ...

Il 28 novembre prossimo, allo Staples Center di Los Angeles, Mike Tyson e Roy Jones Junior si sfideranno. Due dei più grandi pugili al mondo sono pronti a dare spettacolo, in quello che sarà un evento ...

