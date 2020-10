'Sonic Nazista' brutalizza Mario. La folle fanart apparsa in un vecchio numero di Sega Power (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un utente di Twitter ha ritrovato un vecchio numero di Sega Power, rivista pubblicata nel lontano 1989, in cui è presente la fanart di un lettore. Il disegno ritrae Sonic nei panni di un "Nazista" con tanto di svastica che spara in pieno volto a Mario.Non solo, ma anche la descrizione lascia alquanto a bocca aperta e recita: "Un Sonic di estrema destra distrugge quel tipetto che indossa un cappello con una M sopra e lo manda all'altro mondo. L'artista? Nientemeno che Alex Beardshaw da Sheffield. Grandioso!".Ovviamente non c'è solo Alex che brutalizza Mario indossando una svastica. Le pagine dedicate ai disegni dei lettori mostrano diversi modi di interpretare quella che viene chiamata ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un utente di Twitter ha ritrovato undi, rivista pubblicata nel lontano 1989, in cui è presente ladi un lettore. Il disegno ritraenei panni di un "" con tanto di svastica che spara in pieno volto a.Non solo, ma anche la descrizione lascia alquanto a bocca aperta e recita: "Undi estrema destra distrugge quel tipetto che indossa un cappello con una M sopra e lo manda all'altro mondo. L'artista? Nientemeno che Alex Beardshaw da Sheffield. Grandioso!".Ovviamente non c'è solo Alex cheindossando una svastica. Le pagine dedicate ai disegni dei lettori mostrano diversi modi di interpretare quella che viene chiamata ...

