Russell resta in F1 con Williams | “Su di me speculazioni”

George Russell ancora in F1 con Williams nel 2021 – Photo Credit: George Russell FacebookAlla vigilia del week-end breve di Imola, il team principal della Williams Simon Roberts ha confermato che George Russell farà parte del team di F1 anche nel 2021. In merito alla questione nelle ultime settimane sono circolate diverse voci, secondo le quali il pilota inglese avrebbe dovuto lasciare il posto a Sergio Perez. Russell resta in F1, Roberts: "Causata confusione" Il nuovo capo del team di Grove, per sua stessa ammissione, ha causato un po' di confusione sulla questione piloti 2021. La scorsa settimana a Portimao, infatti, non è arrivata nessuna conferma sulla line-up, con le voci di mercato che davano Perez sempre più ...

Poco pù tardi, è arrivata anche l'ufficialità della coppia di piloti della Williams in vista del 2021, che resta quella con George Russell e Nicholas Latifi. Quattro conferme, dunque ...

