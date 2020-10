Ranieri | “Il derby di Genova è una partita sacra | speriamo possano sorridere i tifosi della Samp”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 ottobre 2020) A due giornigara contro il Genoa, il tecnicoSampdoria, Claudio, ha presentato ilLanterna in programma domenica sera. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club: “Ognifa storia a sé e azzera tutto. Non c’è chi sta più in alto in classifica o più in basso o chi sta in una categoria o chi sta in un’altra. Il bello delè che si azzera tutto, si va in campo, si lotta. Candreva? Si è rimesso e adesso deciderò se farlo giocare o se farlo ancora aspettare. Il Genoa è una squadra che ha delle idee, sa come deve giocare e dovremo stare molto attenti. In tanti anni di carriera ho partecipato a tantissimi, sia in Italia che ...