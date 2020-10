PIL 3° trimestre cresce più delle attese (+16,1%), fra i più alti in Europa (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Italia torna a crescere nel 3° trimestre e fa meglio delle aspettative, dopo un secondo trimestre davvero drammatico, che scontava gli effetti della pandemia e del lockdown. Una crescita che appare in linea con il recupero generalizzato delle economie di Eurolandia e che risulta fra le più alte del blocco della moneta unica. La stima preliminare del PIL elaborata dall’Istat evidenzia un aumento del 16,1% rispetto al trimestre precedente, mentre si registra ancora una diminuzione del 4,7% in termini tendenziali. Il terzo trimestre – segnala l’Istituto – ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Italia torna are nel 3°e fa meglioaspettative, dopo un secondodavvero drammatico, che scontava gli effetti della pandemia e del lockdown. Una crescita che appare in linea con il recupero generalizzatoeconomie di Eurolandia e che risulta fra le più alte del blocco della moneta unica. La stima preliminare del PIL elaborata dall’Istat evidenzia un aumento del 16,1% rispetto alprecedente, mentre si registra ancora una diminuzione del 4,7% in termini tendenziali. Il terzo– segnala l’Istituto – ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto al ...

