Parma, due giocatori tornano positivi al Covid-19: erano già guariti in precedenza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Proseguono i problemi relativi al Covid-19 in casa Parma. Il club ha infatti reso noto che due giocatori positivi in passato ma poi guariti, sono risultati nuovamente positivi al coronavirus. I due soggetti, asintomatici, sono in isolamento in attesa di nuovi test nei prossimi due giorni e salteranno la gara contro l’Inter, valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Tutti gli altri membri della rosa sono risultati negativi al tampone. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Proseguono i problemi relativi al-19 in casa. Il club ha infatti reso noto che duein passato ma poi, sono risultati nuovamenteal coronavirus. I due soggetti, asintomatici, sono in isolamento in attesa di nuovi test nei prossimi due giorni e salteranno la gara contro l’Inter, valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Tutti gli altri membri della rosa sono risultati negativi al tampone.

Ultime Notizie dalla rete : Parma due A Parma nelle ultime 24 ore altri 90 nuovi casi di positività e tre morti: una donna e due uomini Gazzetta di Parma Covid: Parma, due giocatori tornano di nuovo positivi

(ANSA) - COLLECCHIO, 30 OTT - Positivi in casa Parma e si tratta di due giocatori che già erano stati contagiati dal Covid. Lo rende noto il club emiliano, spiegando che l'ultimo ciclo di tamponi ha d ...

