Napoli, chiusa la funicolare di Mergellina: la nota di Anm (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anm Informa che è prorogata fino al 30 Novembre la chiusura al pubblico dell'impianto funicolare di Mergellina. A copertura delle cinque fermate del percorso, resta attivo il servizio sostitutivo bus navetta 621 con prima corsa alle ore 7.00 e ultima corsa alle ore 20.00. La frequenza corse è di 20 min dal lunedì al venerdì mentre il sabato è di 40 minuti. La domenica il servizio sostitutivo non è attivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiusa De Luca: 'Sono stufo dei cialtroni! Tragedia in Italia. Napoli chiusa? No, servono misure nazionali' AreaNapoli.it Covid Campania, De Luca: «Da lunedì chiusi anche asili e nidi. Lockdown solo a Napoli? Una stupidaggine»

Per il governatore della Campania ci sono «fortissimi ritardi del governo fatte con la logica del “mezzo mezzo” che scontenta tutti. Le uniche misure serie ed efficaci sono misure di carattere naziona ...

Campania, De Luca chiude asili nido e materne: «Lockdown a Napoli? Basta stupidaggini». Oggi oltre 3mila contagi

«Il resto è tempo perso - ha aggiunto - ci sono regioni nelle quali le percentuali sono enormemente superiori a Napoli. Nessuno dica oggi stupidaggini ... i posti di degenza e di terapia intensiva».

Per il governatore della Campania ci sono «fortissimi ritardi del governo fatte con la logica del "mezzo mezzo" che scontenta tutti. Le uniche misure serie ed efficaci sono misure di carattere naziona ...