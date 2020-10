Maria Grazia Cucinotta | “Il mio grande amore nato da una lite”

Leggi su yeslife

(Di venerdì 30 ottobre 2020). L’attrice siciliana ha da poco festeggiato 25 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati. Racconta come si sono conosciuti E’ un periodo diattività per l’attrice messinese. Ha da poco completato le riprese del film Gli Anni Belli per la regia di Lorenzo D’Amico. E’ uscito un … L'articolo: “Il mioda una lite” proviene da YesLife.it.