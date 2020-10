La locanda che apre a cena per 15 clienti: 'Non è una provocazione, è una protesta contro il Dpcm' (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Valle d'Aosta il virus corre, è tra le Regioni messe peggio in Italia. La titolare del ristorante di Donnas: 'Non vogliamo sussidi, ma la dignità di mantenere le nostre famiglie col nostro lavoro' Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Valle d'Aosta il virus corre,; tra le Regioni messe peggio in Italia. La titolare del ristorante di Donnas: 'Non vogliamo sussidi, ma la dignità di mantenere le nostre famiglie col nostro lavoro'

AostaNews24 : Ultimo DPCM - Protesta del locale 'La Locanda' di Donnas che ha aperto per cena - jakclive : Ah però! Stavo per obbiettare quel termine 'albergo' così.. 'stonato' in relazione al periodo.. ma qui mi fa crolla… - kurtakygdr : @Trainkygdr «Ho sentito che alla locanda cucinano abbastanza bene, potremmo andare bene.» propose, mentre raggiunge… - NamasteDavide : Questo virus ha ucciso anche “La locanda dei girasoli “, chissà che duro colpo per tutti e per il mio amico Lillo (… -

Ultime Notizie dalla rete : locanda che La Locanda dei Girasoli chiude fino a nuovo ordine: “Torneremo, ci siamo rialzati ogni volta” Fanpage.it Locanda La Raia

La Locanda la Raia a Gavi, un tempo stazione di posta per i viaggiatori, è una grande casa circondata dai vigneti, i pascoli e i boschi dell’azienda omonima. Alla guida della cucina del ristorante c’è ...

Cena di “protesta” alle norme anti-Covid in ristorante Donnas: titolare multato

che impone lo stop alle 18 alla presenza di clienti in ristoranti e bar. A tenerla, nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre, è stata la steakhouse “La locanda” di Donnas, con la partecipazione di una ...

La Locanda la Raia a Gavi, un tempo stazione di posta per i viaggiatori, è una grande casa circondata dai vigneti, i pascoli e i boschi dell’azienda omonima. Alla guida della cucina del ristorante c’è ...che impone lo stop alle 18 alla presenza di clienti in ristoranti e bar. A tenerla, nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre, è stata la steakhouse “La locanda” di Donnas, con la partecipazione di una ...