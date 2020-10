Il test VITROS® SARS-CoV-2 Antigen di Ortho | studiato per dosaggi accurati su vasta-scala | riceve la marcatura CE

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) - Il nuovoper l'e COVID-19 dioffre il 98.9% di concordanza con ireal-time PCR, rappresentandone una valida alternativa per isu. - Il nuovoper l'e COVID-19 diè la più recente aggiunta alle soluzioni dell'Azienda, per COVID-19, che comprendono anche dueanticorpali, marcati CE, ed FDA EUA per COVID-19 –Total e IgG. RARITAN, New Jersey, 30 ottobre 2020 /PRNewswire/Clinical Diagnostics, tra le aziende leader mondiali della diagnostica in vitro, ha annunciato oggi che il suo nuovoo VITROS®-CoV-2, sviluppato per la ...