Il San Raffaele contro la Lucarelli | Dai noi un percorso clinico-diagnostico specifico per i pazienti Covid

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Galici Il Sanha risposto alla giornalista Selvaggia, firma di un pezzol'ospedale milanese in prima linea anche in questa seconda ondata epidemica In un articolo pubblicato ieri dal sito Tpi.it dal titolo "Mio padre positivo al, al Sanl’hanno lasciato 3 giorni in pronto soccorso con febbre a 40", Selvaggiaha denunciato una presunta situazione di negligenza nella gestione deiin uno degli ospedali più importanti dell'area milanese, riportando la testimonianza della parente di un paziente. Una lunga intervista alla quale in queste ore ha fatto seguito la replica dell'IRCCS San. "Resta al pronto soccorso per tre giorni. Lì non abbiamo contatti ...