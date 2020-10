“Essere genitori è complicato, esserlo di un figlio gravemente disabile è quasi impossibile”. Il racconto di un padre (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La disabilità non può più essere vista solo come una malattia cronica e rara che rende scomodi, ma dovrebbe essere considerata una tra le tante possibili condizioni dell’esistenza umana con la quale fare i conti. Essere disabili non vuol dire né essere speciali, né essere inferiori, ma semplicemente essere diversi”. A dirlo a Ilfattoquotidiano.it è Fortunato Nicoletti, autore del libro intitolato “Nessuno è escluso” che dal 15 ottobre è disponibile su Amazon e a richiesta nelle librerie. Il suo primo testo ha come protagonista la figlia Roberta, una bambina di quattro anni con displasia campomelica acampomelica, patologia genetica così rara da essere il primo caso conosciuto e diagnosticato in Italia. Nel libro viene raccontata la storia di Roberta ripercorrendo i passaggi principali della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La disabilità non può più essere vista solo come una malattia cronica e rara che rende scomodi, ma dovrebbe essere considerata una tra le tante possibili condizioni dell’esistenza umana con la quale fare i conti. Essere disabili non vuol dire né essere speciali, né essere inferiori, ma semplicemente essere diversi”. A dirlo a Ilfattoquotidiano.it è Fortunato Nicoletti, autore del libro intitolato “Nessuno è escluso” che dal 15 ottobre è disponibile su Amazon e a richiesta nelle librerie. Il suo primo testo ha come protagonista la figlia Roberta, una bambina di quattro anni con displasia campomelica acampomelica, patologia genetica così rara da essere il primo caso conosciuto e diagnosticato in Italia. Nel libro viene raccontata la storia di Roberta ripercorrendo i passaggi principali della sua ...

