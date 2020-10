Esce Riot di Izi, un invito alla rivolta con la partecipazione di Guè Pequeno, Gemitaiz e tanti altri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Riot di Izi Esce oggi, 30 ottobre, e potrebbe essere il disco definitivo per trovare la voce più adatta a immaginare un mondo migliore. Con questo disco Diego Germini – questo il nome di battesimo – propone 13 tracce in cui troviamo un reportage rap sull’attualità, ma soprattutto un invito alla rivolta non violenta che solo attraverso la musica trova un registro. Offerta Riot (CD Autografato) IziRiot 15,21 EUR Acquista su Amazon Riot di Izi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)di Izioggi, 30 ottobre, e potrebbe essere il disco definitivo per trovare la voce più adatta a immaginare un mondo migliore. Con questo disco Diego Germini – questo il nome di battesimo – propone 13 tracce in cui troviamo un reportage rap sull’attualità, ma soprattutto unnon violenta che solo attraverso la musica trova un registro. Offerta(CD Autografato) Izi15,21 EUR Acquista su Amazondi Izi ...

MusicStarStaff : #IZI 'RIOT' ESCE OGGI IL NUOVO ALBUM disponible in digitale e versione fisica (vinile e CD, anche autografati) per… - CorneMusicZine : Esce “Riot”, il nuovo album di Izi - ubriac0amarz0 : adesso per par condicio ascolto tutto crudo di mare del nano finché non esce riot - Im_Aleee_ : RT @ceoftrash: stanotte all'una esce riot stanotte all'una esce riot STANOTTE ALL'UNA ESCE RIOT - ceoftrash : stanotte all'una esce riot stanotte all'una esce riot STANOTTE ALL'UNA ESCE RIOT -

Ultime Notizie dalla rete : Esce Riot Esce Riot di Izi, un invito alla rivolta con la partecipazione di Guè Pequeno, Gemitaiz e tanti altri OptiMagazine Il rapper Izi canta la non violenza nel nuovo album “Riot”

Milano, 29 ott. (askanews) – Volutamente eterogeneo, una raccolta di pensieri, ed intuizioni, esce “Riot” il quarto album di studio di Izi. Per il giovane artista tra le penne più interessanti della s ...

Izi: "De André, Pasolini e Mandela, ecco i ribelli a cui mi ispiro"

28 ott 2020 - Il rapper genovese presenta il suo nuovo album "Riot": “La vacuità delle parole mi spaventa. Per questo ho dichiarato guerra al marcio".

Milano, 29 ott. (askanews) – Volutamente eterogeneo, una raccolta di pensieri, ed intuizioni, esce “Riot” il quarto album di studio di Izi. Per il giovane artista tra le penne più interessanti della s ...28 ott 2020 - Il rapper genovese presenta il suo nuovo album "Riot": “La vacuità delle parole mi spaventa. Per questo ho dichiarato guerra al marcio".