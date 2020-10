«Covid, lunedì incontro con i sindaci» Fontana: in questi giorni valuteremo i dati (Di venerdì 30 ottobre 2020) «È necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus». Lunedì incontro tra il governatore Fonatana e i sindaci. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) «È necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus». Lunedìtra il governatore Fonatana e i

