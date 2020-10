Covid fuori controllo, chiusure locali o lockdown 1 mese (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus in Italia si assiste negli ultimi giorni ad un crollo definitivo dell`argine territoriale del testing & tracing; ad un incremento di oltre il 60% dei ricoverati con sintomi e in terapia intensiva; ad un raddoppio dei decessi: è l'analisi della Fondazione GIMBE, che parla di una "epidemia già fuori controllo in diverse aree del Paese da oltre 3 settimane" che, "senza immediate chiusure in tutte le zone più a rischio", porterà "a breve" ad "almeno 4 settimane di lockdown nazionale per abbattere la curva dei contagi e permettere di assistere i pazienti in ospedale, al fine di evitare una catastrofe sanitaria peggiore della prima ondata". Il monitoraggio indipendente della Fondazione conferma infatti nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus in Italia si assiste negli ultimi giorni ad un crollo definitivo dell`argine territoriale del testing & tracing; ad un incremento di oltre il 60% dei ricoverati con sintomi e in terapia intensiva; ad un raddoppio dei decessi: è l'analisi della Fondazione GIMBE, che parla di una "epidemia giàin diverse aree del Paese da oltre 3 settimane" che, "senza immediatein tutte le zone più a rischio", porterà "a breve" ad "almeno 4 settimane dinazionale per abbattere la curva dei contagi e permettere di assistere i pazienti in ospedale, al fine di evitare una catastrofe sanitaria peggiore della prima ondata". Il monitoraggio indipendente della Fondazione conferma infatti nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, ...

