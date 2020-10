Coronavirus | ci sono i divieti? Andiamo a festeggiare in autogrill

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La notizia arriva dalla Puglia, dove una famiglia si è ritrovata asu un’area di servizio lungo l’autostrada A14. Area di servizio (Facebook)In barba ad ogni divieto e dotati di una immensa fantasia e spirito di iniziativa, una famiglia si è ritrovata asu un’area di servizio in zona Acquaviva delle Fonti, sulla A14 Bologna-Taranto. Il gruppo, composto da circa 15 persone ha festeggiato tranquillamente la ricorrenza da onorare, in contrasto con icontenuti nell’ultimo dpcm, ma di fatto senza commettere alcuna infrazione in quanto le aree di servizio nonsoggette a chiusura anticipata come ristoranti, pizzerie, bar e pub. La furbata, che in maniera ironica aveva spopolato nei giorni scorsi sui social, in realtà ha trovato ...