Bonus pc e internet: da lunedì 2 novembre si potrà usufruirne (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Bonus internet e pc sta per partire. Dal 2 novembre, cioè lunedì prossimo, è possibile richiederlo e gli operatori di telecomunicazioni si sono preparati per offrire pacchetti finalizzati alla fruizione della misura. Il Bonus internet e pc è un incentivo che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto di una connessione internet della durata di almeno dodici mesi … L'articolo Bonus pc e internet: da lunedì 2 novembre si potrà usufruirne proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ile pc sta per partire. Dal 2, cioè lunedì prossimo, è possibile richiederlo e gli operatori di telecomunicazioni si sono preparati per offrire pacchetti finalizzati alla fruizione della misura. Ile pc è un incentivo che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto di una connessionedella durata di almeno dodici mesi … L'articolopc e: da lunedì 2si potràproviene da YesLife.it.

Accelerare la cablatura verticale dei condomini contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia attraverso una misura ad hoc. Con il duplice obiettivo di dotare di connettività ad alta ca ...

Tutto pronto per la partenza del Bonus Internet. La nuova agevolazione voluta dal Governo per semplificare l’accesso alla banda ultra larga per le famiglie italiane meno abbienti è accessibile dalla f ...

