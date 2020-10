Ballando con le Stelle, la Schisano ancora con Samuel Peron (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio è arrivato in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci. La conferma a La Vita in Diretta: sabato sera Marco De Angelis aveva già la febbre, non riusciva nemmeno a parlare. Tutta colpa di una forte intossicazione alimentare. Allo sparaggio a Ballando Vittoria Schisano ballerà con Samuel Peron… “Sono ritornata in Rai, è davvero vuoto questa posto senza Marco. Sto provando qualcosa ma è tutto strano senza diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’annuncio è arrivato in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci. La conferma a La Vita in Diretta: sabato sera Marco De Angelis aveva già la febbre, non riusciva nemmeno a parlare. Tutta colpa di una forte intossicazione alimentare. Allo sparaggio aVittoriaballerà con… “Sono ritornata in Rai, è davvero vuoto questa posto senza Marco. Sto provando qualcosa ma è tutto strano senza diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : X Factor 2020 come Ballando con le Stelle: spareggio slitta alla seconda puntata ecco chi è a rischio - #Factor… - zazoomblog : Ballando con le Stelle perde anche Lucrezia Lando - #Ballando #Stelle #perde #anche -