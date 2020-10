Avignone | media francesi | “Assalitore non gridava ‘Allah Akbar’ | era militante di estrema destra”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 ottobre 2020), assalitore ucciso non“Allah Akbar”: era didestra C’è una apparente svolta nelle indagini sull’assalitore che ieri mattina ad, in Francia, armato di coltello ha attaccato per strada alcuni agenti di polizia, che hanno reagito aprendo il fuoco e uccidendolo. In un primo momento, infatti, era stato comunicato che l’uomo aveva gridato “Allah Akbar”, prima di lanciarsi contro i poliziotti. Ma stamattina alcune fonti delle forze dell’ordine hanno confermato all’Indipendent che, al contrario, l’uomo non ha mai fatto riferimenti ad Allah e alla jihad. Si tratterebbe, invece, di undidestra, iscritto al movimento identitario. Fin da subito dopo l’attentato di ...