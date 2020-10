Atp Vienna 2020, contro Sonego sconfitta più pesante in carriera per Djokovic dal 2005 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impresa di Lorenzo Sonego, che batte Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo Atp di Vienna 2020 e si conquista la semifinale da lucky loser. Una vittoria incredibile nella forma e nella sostanza, visto che il piemontese ha concesso appena tre game al numero uno al mondo. Per il serbo, infatti, è il peggior risultato di sempre dal 2005 e il secondo in assoluto della sua carriera nel circuito maggiore: quindici anni fa, infatti, fu battuto da Safin per 6-0 6-2 6-1 (anche in quel caso dunque tre game vinti da Nole) nel primo turno degli Australian Open, torneo Slam e dunque 3 su 5. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Impresa di Lorenzo, che batte Novaknei quarti di finale del torneo Atp die si conquista la semifinale da lucky loser. Una vittoria incredibile nella forma e nella sostanza, visto che il piemontese ha concesso appena tre game al numero uno al mondo. Per il serbo, infatti, è il peggior risultato di sempre dale il secondo in assoluto della suanel circuito maggiore: quindici anni fa, infatti, fu battuto da Safin per 6-0 6-2 6-1 (anche in quel caso dunque tre game vinti da Nole) nel primo turno degli Australian Open, torneo Slam e dunque 3 su 5.

