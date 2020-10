Apex Legends Stagione 7 | Ascensione - prova

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 ottobre 2020), l'adrenalinico Battle Royale pubblicato da Electronic Arts, si prepara ad accogliere l'arrivo della7:. L'ottimo shooter online sviluppato da Respawn Entertainment, già autori di Star Wars: Jedi Fallen Order e della serie Titanfall (con cui condivide l'ambientazione), è stato per mesi l'unico concorrente credibile al colosso di Epic Games Fortnite e, per certi versi, anche il solo titolo capace di far vacillare la sua egemonia nel campo dei Battle Royale. L'idea di innestare personaggi dalle abilità uniche nella consolidata struttura di gameplay di Titanfall, fatta di scontri al fulmicotone e elevatissima mobilità, coniugando il tutto secondo i canoni del genere più in voga del momento si è rivelata vincente, al punto da creare attorno al gioco ...