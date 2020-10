Alice Fabbrica a Mattino 5 mostra lo scambio di messaggio con Andrea Zelletta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non sappiamo ancora per quale motivo Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5 ma potrebbe essere, questa uscita, legata in qualche modo ad Alice Fabbrica e al fatto che la ragazza abbia deciso di rendere pubblici i messaggi che si sono scambiati. Come saprete una eventuale querela potrebbe essere presentata solo da Zelletta. Non sappiamo se il concorrente abbia deciso di lasciare la casa per tutelarsi dal punto di vista legale ma Alice Fabbrica, questa mattina, è stata ospite di Federica Panicucci. E nello studio di Mattino 5 ha mostrato i messaggi che si sarebbe scambiata con Andrea, anche dopo che il ragazzo si era fidanzato con Natalia Paragoni.La conduttrice ha visto sul cellulare di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non sappiamo ancora per quale motivoha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5 ma potrebbe essere, questa uscita, legata in qualche modo ade al fatto che la ragazza abbia deciso di rendere pubblici i messaggi che si sono scambiati. Come saprete una eventuale querela potrebbe essere presentata solo da. Non sappiamo se il concorrente abbia deciso di lasciare la casa per tutelarsi dal punto di vista legale ma, questa mattina, è stata ospite di Federica Panicucci. E nello studio di5 hato i messaggi che si sarebbe scambiata con, anche dopo che il ragazzo si era fidanzato con Natalia Paragoni.La conduttrice ha visto sul cellulare di ...

mattino5 : #GFVIP, In esclusiva a #Mattino5 i famosi messaggi mandati da Andrea Zelletta ad Alice Fabbrica ?? Andrea ha giurat… - trash_italiano : Alice Fabbrica che, finito il confronto, aggiunge la sezione #GFVIP alle sue storie in evidenza su Instagram. - trash_italiano : Le storie in evidenza di Alice Fabbrica ?? #GFVIP - SerenaMalik7 : RT @ineedalcool: ALICE FABBRICA A MATTINO5 FA VEDERE I MESSAGGI TRA LEI E ANDREA ZELLETTA #GFVIP - draacaaryss : Io voglio leggere i messaggi tra Alice Fabbrica e Zelletta non mi accontento di FedePany che ce lo conferma VOGLIO IL TRASH SERVITO #GFVIP -