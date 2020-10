Zone rosse in Campania, arrivano i chiarimenti della Regione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. ...

Covid, l Iss: urgenti le zone rosse, forte aumento dei decessi. Francia, blocco da domani

Tag: Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria

È scoppiato un focolaio Covid al Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a Napoli, in zona Ponti Rossi. Circa dieci ...

È scoppiato un focolaio Covid al Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a Napoli, in zona Ponti Rossi. Circa dieci le sorelle che sarebbero risultate positive al coronavirus.

