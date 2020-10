Whirlpool Napoli, don Ciotti: Vengono prima gli uomini, poi le cifre. Spero in una mediazione in extremis (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Mi auguro veramente, cari amici e amiche, che nonostante tutto si continui a cercare una mediazione in extremis, un modo per salvare una fabbrica capace di realizzare prodotti di riconosciuta qualità e con la fabbrica salvare la vita e la dignità di chi ci lavora. O quanto meno si garantisca agli operai, agli impiegati lasciati senza lavoro altre opportunità di guadagnarsi il pane e di garantire un futuro a se stessi e alle loro famiglie”. Così don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, sulla vicenda che interessa il sito Whirlpool di Napoli, la cui chiusura è stata fissata da parte della multinazionale americana per il prossimo 31 ottobre. “Se questo non succederà, certamente – sostiene – non possiamo tacere. Tacere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Mi auguro veramente, cari amici e amiche, che nonostante tutto si continui a cercare unain, un modo per salvare una fabbrica capace di realizzare prodotti di riconosciuta qualità e con la fabbrica salvare la vita e la dignità di chi ci lavora. O quanto meno si garantisca agli operai, agli impiegati lasciati senza lavoro altre opportunità di guadagnarsi il pane e di garantire un futuro a se stessi e alle loro famiglie”. Così don Luigi, presidente nazionale di Libera, sulla vicenda che interessa il sitodi, la cui chiusura è stata fissata da parte della multinazionale americana per il prossimo 31 ottobre. “Se questo non succederà, certamente – sostiene – non possiamo tacere. Tacere ...

Agenzia_Ansa : I lavoratori della #Whirlpool, che hanno bloccato questa mattina l'autostrada per protesta contro l'annunciata chiu… - AnnalisaChirico : Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cen… - msgelmini : La #Whirlpool conferma: il 31 ottobre verrà definitivamente dismesso il sito produttivo di #Napoli. La politica ind… - NinoMargaglio : RT @nonvotoilpd: Dopodomani Whirlpool chiude il sito di Napoli - zazoomblog : Whirlpool Napoli don Ciotti: Vengono prima gli uomini poi le cifre. Spero in una mediazione in extremis -… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli HTTP/1.1 Server Too Busy