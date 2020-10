San Marino fa di testa sua | bar e ristoranti aperti dopo le 18 ' Qui non serve chiudere' Rimini protesta | ' Concorrenza sleale'

SilvioMarinoSan : ?@VisitSanMarino? Republic non mette limiti a bar e ristoranti! Giusto così! - OperaFisista : Dpcm, San Marino fa di testa sua: bar e ristoranti aperti dopo le 18: «Qui non serve chiudere» Rimini protesta: «Co… - ohheyMarti : @whoisassia Verucchio (San Marino ahah) - righielisabett1 : - egidio_gialdini : Maranello, giovedì 29 ottobre 2020 A 14 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio di San Marino, vinto da Michael Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...Chiudere bar e ristoranti per il Covid non è un'opzione, a San Marino. Mentre a pochi chilometri di distanza, nelle vicine città della provincia di Rimini i locali (le migliaia ...