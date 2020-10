Roma, immigrato aggredisce i poliziotti al Parco della Caffarella: si era nascosto nella boscaglia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli agenti del commissariato Appio Nuovo, a Roma, hanno arrestati un 26enne albanese. Le accuse: uso di atto falso, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Le manette sono scattate all’interno del Parco della Caffarella, Largo Tacchi Venturi. Quando la pattuglia è arrivata nei pressi di piazza di Colli Albani, ha individuato due uomini da controllare. Loro, quando hanno visto i poliziotti, hanno cercato di dileguarsi. Dopo averli raggiunti gli agenti hanno chiesto i documenti. Proprio in quel frangente, l’immigrato albanese ha preso la via della fuga. L’uomo che era con lui ha lasciato il documento nelle mani degli agenti. La colluttazione al Parco della Caffarella Con l’aiuto di altri ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli agenti del commissariato Appio Nuovo, a, hanno arrestati un 26enne albanese. Le accuse: uso di atto falso, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Le manette sono scattate all’interno del, Largo Tacchi Venturi. Quando la pattuglia è arrivata nei pressi di piazza di Colli Albani, ha individuato due uomini da controllare. Loro, quando hanno visto i, hanno cercato di dileguarsi. Dopo averli raggiunti gli agenti hanno chiesto i documenti. Proprio in quel frangente, l’albanese ha preso la viafuga. L’uomo che era con lui ha lasciato il documento nelle mani degli agenti. La colluttazione alCon l’aiuto di altri ...

