Pirlo | “Sconfitta che ci aiuterà a crescere”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta casalinga in Champions League contro il Barcellona. Cosa ha dichiarato? “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, loro sono più avanti nel percorso, hanno giocatori più abituati a queste partite, mentre noi siamo in costruzione, ci servirà per crescere. È sempre il momento dei risultati. Spero di avere a disposizione gli altri giocatori, ora siamo contati e non ho altre soluzioni”. “Momenti di frustrazione quando siamo rimasti in dieci contro 11 nel finale. Non hanno capito di dover restare lì. Dovevamo posizionarci meglio sul campo. Ma in certe occasioni erano più vicini alla palla e giocavano sulla stessa palla”. “Per quanto riguarda Chiesa volevamo tenerlo largo, ...