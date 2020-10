Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Errore chiudere la rianimazione, De Luca ha illuso i cavesi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – “La chiusura del reparto di rianimazione è un grave errore perché significa di fatto la chiusura dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Questa sconsiderata decisione è frutto di una mancata programmazione regionale di prevenzione del Covid-19: si sono persi otto mesi di tempo nei quali si sarebbero dovuti potenziare gli ospedali assumendo medici e infermieri sfruttando la mobilità, ma anche attraverso assunzioni a tempo determinato. E, invece, non è stato fatto nulla dalla Regione. E’ ormai evidente a tutti il fallimento della gestione della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutode’Tirreni (Sa) – “La chiusura del reparto diè un grave errore perché significa di fatto la chiusura dell’dide’ Tirreni”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Questa sconsiderata decisione è frutto di una mancata programmazione regionale di prevenzione del Covid-19: si sono persi otto mesi di tempo nei quali si sarebbero dovuti potenziare gli ospedali assumendo medici e infermieri sfruttando la mobilità, ma anche attraverso assunzioni a tempo determinato. E, invece, non è stato fatto nulla dalla Regione. E’ ormai evidente a tutti il fallimento della gestione della ...

agro24tw : Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Grave errore chiudere la Rianimazione” - GazzettaSalerno : Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Grave errore chiudere la Rianimazione, dispiace per cavesi che si sono fidati di… - ottopagine : Ospedale di Cava, Cirielli: 'Errore chiudere Rianimazione' #CavadeTirreni - andpellegrino : Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Grave errore chiudere la Rianimazione, dispiace per cavesi che si sono fidati di… - Ulisseonline : Cava, è ufficiale: per ora viene sospesa l'attività del reparto di Rianimazione del nostro Ospedale - -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Cava Ospedale Cava. Rianimazione chiusa: reazioni e proteste, manifestanti si mobilitano laredazione.eu Trasferito tutto il personale di Rianimazione dell’Ospedale di Cava al reparto Covid del “Da Procida”.

Chiude il reparto di Rianimazione a Cava. Il personale medico ed infermieristico è trasferito al reparto di Rianimazione Covid all’ospedale “Da Procida” di Salerno. Come si sottolinea nel ...

Ospedale di Cava, Cirielli (FdI): “Grave errore chiudere la Rianimazione, dispiace per cavesi che si sono fidati di De Luca”.

“La chiusura del reparto di Rianimazione è un grave errore perché significa di fatto la chiusura dell’ospedale di Cava de’ Tirreni”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato saler ...

Chiude il reparto di Rianimazione a Cava. Il personale medico ed infermieristico è trasferito al reparto di Rianimazione Covid all’ospedale “Da Procida” di Salerno. Come si sottolinea nel ...“La chiusura del reparto di Rianimazione è un grave errore perché significa di fatto la chiusura dell’ospedale di Cava de’ Tirreni”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato saler ...