'Nicola Sala', Ilario pronto a cedere il timone: "Lascio un Conservatorio in grande crescita" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPochi giorni ancora e il Maestro Giuseppe Ilario smetterà i panni di diretto del Conservatorio di Benevento. All'approssimarsi della scadenza del mandato, Ilario ha voluto scrivere una lettera aperta al corpo docente, agli studenti e al personale tutto. La pubblichiamo integralmente: "Cari colleghi, cari studenti, personale tutto, è con grande commozione che oggi scrivo, sapendo che questa è l'ultima volta che mi rivolgo a voi come direttore. La scadenza del mio secondo mandato è prossima: ma il momento del congedo è importante, ed è un'occasione irrinunciabile per tracciare un breve bilancio dei sei anni che stiamo per lasciarci alle spalle, e mettere un punto fermo a questo lungo ciclo di lavoro. Sono stato eletto due volte ...

