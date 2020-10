Manifestazioni anti-Dpcm: ancora scontri tra polizia e contestatori (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono stati nuovi scontri in serata e nella notte durante i cortei contro le restrizioni dell’ultimo Dpcm. Le Manifestazioni proseguono in tutta Italia, tra interventi pacifici e scontri con le forze dell’ordine. Le Manifestazioni contro le restrizioni dell’ultimo Dpcm proseguono senza soluzione di continuità. Di fatto in tutte le città italiane si protesta contro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono stati nuoviin serata e nella notte durante i cortei contro le restrizioni dell’ultimo. Leproseguono in tutta Italia, tra interventi pacifici econ le forze dell’ordine. Lecontro le restrizioni dell’ultimoproseguono senza soluzione di continuità. Di fatto in tutte le città italiane si protesta contro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

