Lutto per Silvia Toffanin: morta la madre Gemma Parison

Gemma Parison, madre di Silvia Toffanin, è scomparsa nella giornata di oggi. A diffondere la notizia la redazione di Verissimo attraverso un post Instagram. Un grave lutto ha colpito la presentatrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Oggi, giovedì 29 ottobre è venuta a mancare sua madre Gemma. La notizia ha scosso i tantissimi fan della consorte di Pier Silvio Berlusconi.

