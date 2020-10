L’ex manager di Pantani: «Prima di morire aveva capito chi l’aveva fregato a Madonna di Campiglio» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Repubblica intervista Manuela Ronchi, ex manager di Marco Pantani negli ultimi cinque anni della sua vita. Da oggi, in libreria, è disponibile il suo libro, “Le relazioni non sono pericolose”, in cui racconta la sua esperienza di manager di molti personaggi dello spettacolo e dello sport. Un capitolo è dedicato anche al ciclista. Racconta la mattina del 1999, quando al controllo doping Pantani, a Madonna di Campiglio, fu trovato con l’ematocrito oltre i limiti consentiti. «Era la penultima tappa di un Giro già vinto, avevo preparato i completini del Pirata, ma non c’era un’aria di festa. Era stato un Giro strano, sin dalla partenza. Marco aveva parlato contro la sovrapposizione dei controlli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Repubblica intervista Manuela Ronchi, exdi Marconegli ultimi cinque anni della sua vita. Da oggi, in libreria, è disponibile il suo libro, “Le relazioni non sono pericolose”, in cui racconta la sua esperienza didi molti personaggi dello spettacolo e dello sport. Unlo è dedicato anche al ciclista. Racconta la mattina del 1999, quando al controllo doping, adi, fu trovato con l’ematocrito oltre i limiti consentiti. «Era la penultima tappa di un Giro già vinto, avevo preparato i completini del Pirata, ma non c’era un’aria di festa. Era stato un Giro strano, sin dalla partenza. Marcoparlato contro la sovrapposizione dei controlli ...

